В Самаре вырос спрос на автомобиль с пробегом в конце 2022 года

Самарцы стали чаще покупать автомобили с пробегом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, как менялся спрос на автомобили с пробегом в течение года. Эксперты предоставили данные.

По информации Авито Авто, в конце года существенно вырос спрос на автомобили с пробегом на 28,7%. Специалисты проанализировали динамику спроса, оказалось, увеличились и предложения в октябре и ноябре 2022 года. Количество объявлений о продаже выросло на 30,4%, по сравнению с началом года.

Лидером по доле предложений стал ВАЗ, средняя стоимость – 320 тысяч рублей. На долю бренда Kia пришлось 6,8% предложений. Средняя стоимость иномарки – 1 150 000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал