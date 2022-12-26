В Самарской области приступили к реализации проекта по созданию межвузовского кампуса

Во время совещания обозначили сроки начала строительства кампуса. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области приступили к реализации масштабного проекта по созданию межвузовского кампуса международного уровня. Проект ранее был признан одним из самых лучших во всей стране.

Реализацию проекта обсудили на расширенном установочном совещании в режиме видеоконференции. Встречу провел замглавы минобрнауки России Андрей Омельчук. Самарскую область представляли первый вице-губернатор – председатель правительства Виктор Кудряшов и члены штаба рабочей группы по реализации проекта Александр Фетисов и Наталья Катина. Ранее проект кампуса получил поддержку на федеральном уровне. Участники совещания обозначили задачи и цели, одной из которых является – заинтересовать и вовлечь людей в научную среду. Также отметили, что инфраструктурой кампусов смогут пользоваться все жители города.

В Самарской области уже сформирован штаб и проектный офис. Виктор Кудряшов дал ряд поручений для начала проектирования комплекса. По итогам совещания были обозначены сроки начала строительства.

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