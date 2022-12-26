В Самаре за мошенничество с нефтью Максима Жданова отправили в колонию

Мошенника приговорили к колонии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре Кировский районный суд признал нефтетрейдера виновным. Его отправили в колонию.

По информации volga.news, ранее Максим Жданов подозревался в крупном мошенничестве с нефтью. Он выступал посредником и похитил около 26,5 миллионов рублей. В списке потерпевших - ООО «Форас». По полученным данным, Жданов заключал договоры на поставки и требовал предоплату, а после не отгружал товар или отправлял его в меньшем количестве. Полученные деньги выводили на счета других фирм.

Рассмотрение дела начали заново в марте 2019 года. Пока не ясно, будет ли подозреваемый вновь обжаловать приговор.

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