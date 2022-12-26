В Самаре водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Московском шоссе

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером зафиксировали смертельное ДТП вечером 26 декабря 2022 года. В результате столкновения погиб пешеход.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 49-летний водитель «Toyota Land Cruiser Prado» ехал со стороны улицы Потапова в направлении улицы Советской Армии по Московскому шоссе. Возле ПГУТИ автолюбитель сбил 50-летнего пешехода. Местный житель погиб на месте происшествия. Отмечают, что погибший перебегал дорогу в неположенном месте.

Сотрудники госавтоинспекции прибыли на место и оградили территорию. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и опрашивать очевидцев. Подробности уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал