Пенсионерку и ее дочь жестоко убили в доме под Самарой 26 декабря 2022 года

Правоохранители сейчас ищут предполагаемых преступников Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 26 декабря 2022 года, в поселке Волжский Красноярского района произошло ЧП. В одном из частных домов нашли мертвыми 74-летнюю пенсионерку и ее 47-летнюю дочь. Обе были убиты.

– Тела с признаками насильственной смерти обнаружил родственник женщин. Он же и вызвал полицию, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Неизвестные ворвались в частный дом и убили двух женщин Фото: СУ СК по Самарской области

По информации следователей, на телах хозяйки дома и ее дочери – множественные ранения головы, туловища и конечностей. Правоохранители полагают, что их могли лишить жизни, чтобы похитить денежные средства. В СУ СК по Самарской области возбудили по факту случившегося уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц из корыстных побуждений».

Полицейские установили круг знакомых погибших, опросили свидетелей. Назначены несколько судебных экспертиз. В настоящее время правоохранители ищут тех, кто мог убить женщин. В розыске подозреваемых задействованы сотрудники ППСП, ДПС, участковые и оперуполномоченные уголовного розыска.

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