Появилась программа развлечений на площади Куйбышева в Самаре с 27 декабря по 8 января

Главную площадь города украсили к предстоящим праздникам Фото: администрация Самары

Стала известна программа развлечений на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре в новогодние праздники. Чем удивит и порадует локация жителей и гостей города, рассказали в мэрии областной столицы.

На главной площади Самары оформили праздничную зону: установили семь елок, 56 световых конструкций, построили деревянную горку и залили два катка. В праздничные дни там будут звучать классические произведения, советские и современные песни. Отметим, массовых гуляний и фейерверка в ночь с 31 декабря 2022-го на 1 января 2023 года на площади Куйбышева не будет.

С 27 декабря по 8 января на территории у театра оперы и балета будут работать 34 объекта общепита, девять точек по продаже сувениров и два пункта проката коньков. Для посетителей ледовых площадок установлены теплые раздевалки и скамейки.

Со 2 по 8 января 2023 года на площади Куйбышева хотят организовать физкультурно-развлекательную зону «Зимние забавы». Она будет включать в себя площадки для игр в городки, керлинг и снежки, «Лазерлаг», снежковый тир и фотозону.

Отметим, вокруг площади установят ограждения. Людей будут пускать через рамки металлодетектора.

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