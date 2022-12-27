Самарская область вошла в топ-10 итогового рейтинга регионов России – 2022

Эксперты высоко оценили уровень жизни в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен итоговый рейтинг регионов России – 2022. Места в нем распределились на основе среднего арифметического баллов, которые получали субъекты страны по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, научно-технологическому развитию, приверженности жителей ЗОЖ и материальному благополучию населения.

Самарская область показала одни из лучших результатов. Она вошла в десятку лидеров. Информация об этом появилась на сайте РИА «Новости». Рейтинговый балл Самарской области составил 61,048. Она заняла девятую строчку рейтинга. Опережают ее Москва (83,604 балла), Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Нижегородская и Свердловская области. Замыкает топ-10 Тюменская область.

Отметим, в числе аутсайдеров оказались Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва. Их рейтинговые баллы – 23,59; 22,8 и 21,4 соответственно.

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