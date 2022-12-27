Названы симптомы бушующего в Самарской области свиного гриппа

Грипп часто вызывает высокую температуру, озноб, кашель, слабость и потерю аппетита Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает свирепствовать свиной грипп. С 19 по 25 декабря 2022 года в регионе выявили 223 случая заражения. Это в 3,5 раза больше, чем неделей ранее. Рост заболеваемости наблюдается среди детей от 0 до 14 лет и среди тех, кто старше 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

По словам терапевта «Теледоктор24» Нэи Георгиевой, грипп – очень заразная вирусная инфекция. Она передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. В настоящее время в стране бушует свиной грипп – A(H1N1). Как пишет РИА «Новости», на территории России уже выявлены новые подвиды – Victoria и Yamagata.

Нэя Георгиева отмечает, что инкубационный период заболевания длится от нескольких часов до 5 суток. Начало всегда острое. Среди частых симптомов у пациентов: высокая температура – от 38 градусов, заложенность носа, сухой кашель, першение в горле. Также больные испытывают озноб, головные и мышечные боли, боль в глазах. Еще люди, которые подхватывают грипп, нередко страдают потерей аппетита, ощущают слабость в теле, головокружение и сильную утомляемость.

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