Кондитер из Самары примет участие в финале шоу «Король десертов»

Девушка из Самары покажет свои кондитерские таланты. Фото: скриншот телепрограммы на канале "Пятница!"

Девушка-кондитер из Самары примет участие в шоу на телеканале «Пятница!». Алиса Гревцова попала в финал.

Участники шоу будут бороться за Кубок Агзамова и денежный приз в 1 миллион рублей. На протяжении 9 недель лучшие кондитеры демонстрировали зрителями свои таланты и готовили необычные десерты, в число которых вошли: цветы из зефира и шоколада, небоскребы, пряники и фарфоровые сервизы. В финале специалисты не только будут бороться за приз, но и установят сладкий мировой рекорд.

Среди финалистов – кондитер из Самары Алиса Гревцова. Девушка стала лучшей в серии «Шоколад». Увидеть новый выпуск можно 27 декабря, в 19:00.

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