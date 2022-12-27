Дмитрий Азаров поздравил Елену Лапушкину с избранием на пост мэра Самары

Глава региона отметил, что за последние годы город значительно преобразился. Фото: Андрей Савельев

Во вторник, 27 декабря 2022 года, стало известно имя победителя конкурса на должность мэра Самары. Депутаты городской думы единогласно поддержали кандидатуру Елены Лапушкиной. С этим событием мэра поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что за последние годы город значительно преобразился.

- Это отмечают и жители, и гости города. Усилия администрации, депутатского корпуса, и лично ваши направлены на эффективное решение задач. Это говорит о том, что у города по-настоящему светлое будущее, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, за последние годы в Самаре была проведена масштабная работа по благоустройству общественных пространств, обновлению дорожной инфраструктуры, строительству социальных объектов. Дмитрий Азаров предложил Елене Лапушкиной в следующем году сконцентрировать внимание городских властей на развитии исторического центра Самары

Губернатор также поблагодарил конкурсную комиссию и депутатский конкурс, отметив, что вся процедура была проведена в соответствии с законодательством.

- Спасибо за эту большую скрупулезную юридически выверенную работу. Мне приятно, что традиция работать сообща не только живет, но и продолжает развиваться. Именно так, сообща, объединяя усилия людей, мы будем добиваться результатов, - отметил губернатор.

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