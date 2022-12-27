Дмитрий Азаров навестил раненых в военном госпитале в Самаре 27 декабря 2022 года

Глава региона поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 27 декабря 2022 года, губернатор Дмитрий Азаров побывал в военном госпитале на улице Невской в Самаре. Он навестил бойцов, которые получили ранения в ходе СВО. Глава региона узнал, как они себя чувствуют, и поздравил с наступающим Новым годом.

По словам начальника военного госпиталя Михаила Игнатова, в учреждении проходят лечение и реабилитацию военнослужащие не только из Самарской области, но и других регионов. К примеру, из Ижевска и Ростова. Завотделением военного госпиталя Сергей Половинко отметил, что бойцы после восстановления, завершающий этап которого они проходят по месту жительства, активно рвутся на передовую. Раненые военнослужащие из числа офицеров рассказали, что все мобилизованные приезжают в зону СВО подготовленные и хорошо справляются с поставленными задачами.

Дмитрий Азаров пожелал бойцам скорейшего выздоровления, чтобы они смогли встретиться с семьями уже на новогодних праздниках. Он выразил уверенность, что врачи сделают для этого все необходимое. Также губернатор вручил военнослужащим подарки и поблагодарил за проявленное мужество.

– Спасибо за то, что вы делаете для всех нас. На вас равняются тысячи парней и настоящих мужчин. Когда Родина позвала – вы встали на защиту всего, что нам дорого и свято, – сказал глава региона.

Отметим, пациентов самарского госпиталя поддерживают и дети. Они отправляют бойцам открытки и письма, в которых желают скорейшего выздоровления.

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