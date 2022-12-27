В Самаре откроется выставка в честь 100-летия образования СССР

Отдельная тема выставки будет посвящена Великой Отечественной войне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году исполняется 100 лет со дня образования СССР. В честь этой даты в Самарском Дворце ветеранов состоится открытие тематической выставки “Страна, которой нет на карте мира…”. Формат - историко-документальный.

Гости выставки смогут посмотреть архивные плакаты, предметы советской атрибутики, представленные из частных коллекций. Здесь также будут представлены документы об образовании и распаде Советского Союза, Конституции РСФСР 1938 года и СССР, тексты гимнов.

Отдельная тема будет посвящена Великой Отечественной войне и жизни Куйбышева в советские годы. Самарцы ознакомятся со спортивными достижениями земляков, посмотрят фото пионеров, издания об истории Куйбышевской области и многое другое.

Выставка откроется 28 декабря в 11:00 и проработает до 28 февраля 2023 года. Время работы: ежедневно с 9:00 до 16:30. Суббота, воскресенье - выходной.

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