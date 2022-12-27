Специалисты сообщили о вспышке кори в Самарской области в декабре 2022 года

Медики отмечают, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медработники сообщили об очередном распространении вируса в Самарской области. На этот раз речь идет о вспышке кори. Информацию в социальных сетях озвучили специалисты Кинель-Черкасской больницы.

- В Самаре официально зарегистрировано 6 случаев опасного заболевания. К счастью, в Кинель-Черкасском районе заболевших нет. Однако жителям стоит позаботиться о своем здоровье и предупредить недуг, - отмечают работники медучреждения.

Специалисты отмечают, что вирус передается воздушно-капельным путем. По большей части корь поражает детей и непривитых взрослых. Основные симптомы: повышенная температура, насморк, конъюктивит, а после - сыпь.

- Специфического лекарства против кори не существует. Единственный надежный метод предупреждения болезни – иммунизация. Однако больному обязательно надо обратиться к врачу, который определит дальнейшую тактику лечения, - напоминают врачи.

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