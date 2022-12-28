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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:04

В Самарском районе планируют благоустроить 5 дворов

Специалисты установят новые детские площадки
Алена ПРОВКИНА
Работы стартуют весной 2023 года

Работы стартуют весной 2023 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре продолжается благоустройство дворовых территорий. В одном из районов планируют обновиться 5 детский площадок.

По информации администрации Самарского района, в областной столице реализуют программу «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В текущем году в городе уже обновили 56 дворов, в 2023 году планируют благоустроить еще 46.

В Самарском районе уже выбрали подрядчика, который возьмется за преображение дворов. Работы начнутся весной по следующим адресам: улица Фрунзе, 86; улица Некрасовская, 30, 32; улица Пионерская, 30; улица Ленинградская, 50; улица Высоцкого, 4.

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