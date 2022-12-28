Электрички будут курсировать по скорректированному графику Фото: Архив "КП"

Стало известно, как будут ходить электрички в Самарской области в новогодние праздники. С 31 декабря 2022-го по 8 января 2023 года пригородным поездам скорректируют график движения. Информация об этом размещена на сайте Самарской ППК.

— 31 декабря, а также с 1 по 7 января пригородные поезда будут ходить по расписанию субботы, 8 января — воскресенья, а 9-го — понедельника, — сообщили в компании.

В воскресенье, 1 января 2023 года, отменят ряд электричек, которые курсируют по следующим маршрутам: Курумоч — Жигулевское море — Курумоч, Самара — Похвистнево — Самара, Мирная — Сызрань — Мирная. Подробнее здесь.

Поезд № 7141 Самара (отпр. 07.10) – Сызрань-1 (приб. 08.57) будет ходить все праздники, кроме 8 января. Поезда № 7143 Самара (отпр. 16.08) – Сызрань-1 (приб. 17.46) и № 7144 Сызрань-1 (отпр. 18.07) – Самара (приб. 19.53) не будут ездить только 7 января.

Электричка № 7142 Сызрань-1 (отпр. 09.13) – Самара (приб. 11.04) назначается на все праздничные дни. А № 7145 Самара (отпр. 18.32) – Сызрань-1 (приб. 20.13) — только на 7 января 2023 года.

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