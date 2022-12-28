Специалисты рассказали о самых популярных запросах самарских соискателей

Наиболее востребованы административные вакансии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты рассказали о самых популярных запросах соискателей. Ежемесячно более 20,5 миллионов человек ищут работу.

По данным исследователей Авито, на платформе в текущем году были представлены свыше 2,5 миллионов вакансий для людей из разных профессий. Аналитики составили топ самых частых запросов. Наиболее часто используют запрос «менеджер» - эту позицию на платформе искали более 64 тысяч раз. Отмечают, что это на 85% чаще, чем в прошлом году. Заметный интерес пользователи проявили в сфере ритейла и продаж.

Помимо этого, специалисты отметили что все больше соискателей ищут работу через платформу. В этом году пользователи делали в ней более 17 миллионов запросов.

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