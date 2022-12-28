Водитель Peugeot «догнал» стоящий кран-манипулятор на Ракитовском шоссе в Самаре

Авария произошла в районе заправочной станции Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером во вторник, 28 декабря 2022 года, в Кировском районе Самары произошло серьезное ДТП. В 18:30 водитель Peugeot «догнал» кран-манипулятор Kia на Ракитовском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем легковушки находился 34-летний мужчина. Он двигался в сторону проспекта Карла Маркса. В районе заправочной станции он не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий большегруз под управлением 31-летнего водителя.

Удар пришелся на левую сторону легкового автомобиля. Водитель Peugeot получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские продолжают разбираться в деталях аварии. Проводится проверка.

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