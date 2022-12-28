Трехсекционный трамвай сошел с рельсов на ул. Ново-Садовой в Самаре 28 декабря 2022 года

Движение трамваев оказалось парализовано / Фото: samara.dtp.official

Днем в среду, 28 декабря 2022 года, на улице Ново-Садовой в Самаре произошла очередная неприятность с общественным транспортом. На участке между улицей Панова и проспектом Масленникова сошел с рельсов новый трехсекционный трамвай. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, не удержался на путях трамвай № 22. Все случилось, когда он ехал в сторону Постникова оврага. Сначала с рельсов слетел первый вагон, он потянул за собой вторую секцию. Более-менее устоял только последний вагон.

Горожане отмечают, что из-за происшествия движение оказалось перекрыто в оба направления. Пассажирам, которые ехали в трамвае № 22, пришлось пересаживаться на другой транспорт. Причина ЧП пока неизвестна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал