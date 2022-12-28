В Самаре обнаружили вирус, вызывающий кровотечение, сыпь и судороги

В Самарской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается рост заболеваемости. С 19 по 25 декабря в регионе было зафиксировано 223 случая гриппа. При этом чаще всего вирус атакует детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- За прошедшую неделю увеличилось число заболевших среди детей в возрасте 0-2 года, 3-6 лет,15 лет и старше. Снижение заболеваемости отмечается в возрастной группе 7-14 лет, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Помимо гриппа и ОРВИ, на территории региона “гуляют” другие вирусы. Лабораторный мониторинг показал циркуляцию вирусов гриппа А (H1N1) и гриппа В, вируса парагриппа, аденовируса и риновируса. Первый также известен как свиной грипп. Грипп В напоминает его по клинической картине. Он характеризуется жаром, одышкой, болями в горле. В редких случаях у пациента может появиться кровотечение из носа, судороги, геморрагическая сыпь.

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