На стадионе «Солидарность Самара Арена» в новогодние праздники заработает каток

На стадионе появится огромное новогоднее пространство. Фото: правительство Самарской области

До новогодних праздников остаются считанные мгновенья. В этом году Самарская область встретит Новый год без масштабных гуляний, однако без развлечений жителей не оставят. Так, в конце декабря на стадионе «Солидарность Самара Арена» заработает «Галерея премудрости». Об этом сообщили региональные власти.

На стадионе будут обустроены выставочные зоны и пространства для активного отдыха и занятий спортом. Жителей и гостей города встретит нарядная елка высотой 25 метров, тематические инсталляции и медиаэкран.

Кроме того, на стадионе впервые заработает каток площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Самарцы смогут подготовиться к катанию в специально оборудованных теплых помещениях. Рядом будет работать прокат и точки питания. Неподалеку разместятся трассы для беговых лыж протяженностью 1,5 км, а также места для катания на тюбингах и ледянках. Юные гости смогут посетить «Дом Деда Мороза», где их будет ждать катание на пони и анимационная программа.

Помимо этого, для удобства автомобилистов в новогодние праздники заработает «Южная» парковка и парковка на улице Арена-2018.

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