Отель «Ренессанс» на улице Ново-Садовой в Самаре сменил владельца

Отель работает на территории города почти 20 лет. Фото: Яндекс. Карты

Самарский отель «Ренессанс» (ООО «Самара Отель Лизинг»), расположенный на улице Ново-Садовой, 162В, сменил владельца. Согласно данным ЕГРЮЛ, ранее учредителями организации являлись нидерландские фирмы Marriott International Licensing Company и Mariott Hotels International. Однако с 14 июля 2022 года ООО «Самара Отель Лизинг» полностью перешло к ООО «Трансстройинвест 2000».

- Конечными учредителями организации являются Мария Найвальт, Вячеслав Сонин и Юрий Сапожников, - следует из документации.

Напомним, отель «Ренессанс» был построен в Самаре в 2003 году и стал одним из красивейших зданий города. Сегодня он является центром деловой и культурной жизни областной столицы.

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