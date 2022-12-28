«Локомотив» и «Крылья Советов» официально объявили о трансферах Пиняева и Глушенкова

Глушенков продолжит карьеру в "Локомотиве", также как и Сергей Пиняев Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

На официальных сайтах футбольных клубов «Локомотив» и «Крылья Советов» появились подтверждения трансферов Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из самарского в столичный клуб. С обоими футболистами заключены 4-летние соглашения.

Пресс-служба ФК «Локомотив» подчеркнула, что оба они в юношеском возрасте, до ухода в ФК «Чертаново», уже находились в структуре «железнодорожников».

Для представления Сергея Пиняева был изготовлен видеоролик, в котором футболист получает футболку «Локо» в качестве подарка, обнаруженного под новогодней елкой. Пиняев будет играть в столичном клубе под 19-м номером (в Самаре у него был №9), Глушенков, как и в «Крыльях» взял себе №15.

На сайте «Крыльев Советов» опубликовано обращение Сергея Пиняева.

– «Крылья Советов» – клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал. Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам – за то, что верили в меня с первого дня. Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за все! - приводит самарский клуб слова футболиста.

Особую благодарность за постоянную поддержку Пиняев выразил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

- Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой – неоценима. Это дорогого стоит, - высказался игрок.

Речь о ситуации в начале текущего сезона, когда у Пиняева был обнаружен спонтанный пневмоторакс, и благодаря инициативе самарского губернатора игрок смог получить консультации и помощь лучших специалистов в этой области медицины.

Максим Глушенков, который дважды приходил в самарскую команду в аренду, а затем заключил полноценный контракт, также высказался о своем уходе через официальный сайт «Крыльев».

- Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за все, что они для меня сделали. «Крылья Советов» – это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моем сердце, - заверил футболист.

Ранее, как сообщала «КП-Самара», Глушенков опубликовал обращение к самарским болельщикам в своем аккаунте в соцсетях.