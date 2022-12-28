В Самаре состоялась «Елка желаний» для детей работников транспортной сферы

Новогодние сюрпризы малышам вручали в торжественной обстановке. Фото: администрация Самары

Юные жители Самары продолжают получать новогодние подарки в рамках акции «Елка желаний». На этот раз участие в ней приняли дети работников транспортной сферы. Об этом сообщили в администрации Самары.

– Транспортные предприятия города – «ТТУ», «Самарский метрополитен», «Самара Авто Газ» – впервые провели «Елку желаний» на базе областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения. Письма Деду Морозу от детей были переданы через профсоюзную организацию, – поделились в мэрии.

Особое внимание было уделено малышам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также детям мобилизованных. Каждый ребенок получил желаемый подарок. Их ребятам торжественно вручили в среду, 28 декабря.

Транспортные предприятия отмечают, что одной акцией дело не ограничится: они намерены сделать «Елку желаний» ежегодным мероприятием.

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