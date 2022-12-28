В Самарской области объем поддержанного экспорта в 2022 году превысил 2,8 млрд рублей

Региональные компании экспортируют товары и услуги в различных сферах деятельности.

Объем поддержанного экспорта в Самарской области превысил 2,8 млрд рублей. Таких результатов региону удалось добиться за 11 месяцев 2022 года. Об этом сообщил министр экономического развития Дмитрий Богданов.

– С помощью регионального Центра поддержки экспорта в 2022 году самарскими компаниями заключено 67 экспортных контракта на общую сумму 2,8 млрд. рублей. Это говорит о том, что регион непрерывно развивает свой экспортный потенциал, – отметил Дмитрий Богданов.

По словам министра, регион продолжает вызывать интерес российских и зарубежных компаний – и как территория для реализации инвестиционных проектов, и как поставщик продукции местных производителей. Региональные компании экспортируют товары и услуги в различных сферах деятельности.

– С 2016 года мы выводим на международный рынок платформу Джеймикс – это инструменты для разработчиков и определенный технологический подход для разработки веб-приложений. В числе наших клиентов – более 1000 компаний по всему миру, – поделился директор по маркетингу IT-компании Хоулмонт Виктор Фадеев.

Регион активно помогает производителям выходить на внешние рынки. Для этого были созданы два торгово-распределительных центра: RUZ Trader в Ташкенте и «Азия Инвест» в Самаре. Они предназначены для обслуживания товарооборота между Россией и Узбекистаном. Кроме того, при поддержке областного экспортного центра проходили выставки и бизнес-миссии с Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Ираном, Турцией, Арменией, Китаем, Беларусью, Таджикистаном, Киргизией, Индией, ОАЭ.

– Мы готовы всесторонне помогать экспортерам, сопровождать их на каждом этапе внешнеэкономической деятельности: от поиска страны и партнеров до заключения контракта, – подчеркнул Дмитрий Богданов.

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