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НовостиОбщество28 декабря 2022 21:09

Жителям Самарской области пообещали снежные заносы на дорогах утром и днем 29 декабря 2023 года

Водителей просят быть аккуратнее на дорогах
Анастасия МЫШКИНА
В Самаре будут снежные заносы на дорогах

В Самаре будут снежные заносы на дорогах

29 декабря 2022 года в Самарской области опять грозит жителям опасной погодой. Синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень опасности из-за снежных заносов на дорогах вследствие сильного снегопада.

- МЧС напоминает о необходимости обязательно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, - говорится в распространенном сообщении.

Водителей просят при возможности воздержаться от поездок и избегать обгонов, перестрений, опережений, чтобы не довести дело до аварий.