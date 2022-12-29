Жителям Самарской области пообещали снежные заносы на дорогах утром и днем 29 декабря 2023 года

В Самаре будут снежные заносы на дорогах

29 декабря 2022 года в Самарской области опять грозит жителям опасной погодой. Синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень опасности из-за снежных заносов на дорогах вследствие сильного снегопада.

- МЧС напоминает о необходимости обязательно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, - говорится в распространенном сообщении.

Водителей просят при возможности воздержаться от поездок и избегать обгонов, перестрений, опережений, чтобы не довести дело до аварий.