В Самаре переименовали отель «Ренессанс» на улице Ново-Садовой

«Ренессанс» работает в Самаре уже 19 лет и остается популярным у жителей и гостей города. Фото: vk.com/realsamarahotel

Популярный отель «Ренессанс», расположенный на улице Ново-Садовой в Самаре, был переименован. Теперь он носит название Realliance Hotel Samara ( «Отель Реальянс Самара»). Об этом сообщили представители отеля.

– В нашем отеле произошел ренейминг. Изменения никак не отразятся на международных стандартах гостеприимства. Всех гостей по-прежнему ждет полный спектр услуг четырехзвездочного отеля, – рассказали в Realliance Hotel Samara.

Отметим, что отель сменил не только название, но и владельца. С июля 2022 года ООО «Самара Отель Лизинг», выступающее в роли компании-оператора отеля, полностью перешло в собственность ООО «Трансстройинвест 2000».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.