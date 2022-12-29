Почти 3,5 тысячи человек будут бороться с последствиями снегопада в Самаре 29 декабря 2022

Днем на улицах областной столицы будут работать 223 единицы техники Фото: администрация Самары

В ночь на четверг, 29 декабря 2022 года, в Самару пришел предновогодний снегопад. Коммунальщики заранее ознакомились с прогнозом погоды и были готовы к снегу. В ночную смену на улицы города вышли 143 уборщика и 146 машин. К началу рабочего дня они расчистили основные магистрали. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

– Под свежевыпавшим снегом может оставаться лед. Поэтому поручила МП «Благоустройство» и подрядным организациям уделить особое внимание обработке проезжей части, уборке от снега и наледи тротуаров, остановок общественного транспорта, лестничных спусков, подходов и подъездов к соцучреждениям, – сказала глава Самары Елена Лапушкина.

Днем 29 декабря 2022 года бороться с последствиями снегопада в Самаре будут 223 машины и 3 421 рабочий. По словам главы департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, подрядчики должны будут расчистить и обработать пешеходные зоны до 17:00. После этого стартует вывоз снега на полигоны.

Контролировать ход и качество уборки снега в районах будут главы местных администраций. За расчисткой территорий проследит и сама Елена Лапушкина. Она намерена в течение дня провести ряд рабочих поездок по городу.

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