Четыре человека погибли в ДТП с «четырнадцатой» и грузовиком «Вольво» в Самарской области

На месте происшествия работали спецслужбы. Фото: прокуратура Самарской области

Утром в четверг, 29 декабря 2022 года, в Самарской области произошло ДТП с участием «четырнадцатой» и грузового «Вольво». Автомобили столкнулись в 9:29 на 1176 км трассы М-5 «Урал» в районе села Камышла. К сожалению, авария не обошлась без жертв.

– В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового транспортного средства, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На месте происшествия работали спецслужбы и прокуратура Камышлинского района.

– Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, – пояснили в прокуратуре Камышлинского района.

Установить обстоятельства трагедии предстоит правоохранителям.

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