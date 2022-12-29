В Самаре водитель-курьер может зарабатывать до 95 тысяч рублей

Курьерам обещают зарплату до 95 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стал известен зарплатный максимум для водителей-курьеров. Эксперты изучили предложения работодателей.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, зарплатный максимум для водителя-курьера в компаниях Москвы составляет - 170 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 140 тысяч рублей, в Самаре – 95 тысяч рублей. Отмечают, что средняя зарплата в городе – 50 тысяч рублей.

В Самаре от 30 до 35 тысяч рублей может получать сотрудник, имеющий водительские права категории «В» и знанием основных технических характеристик машины. От 35 до 43 тысяч сможет зарабатывать сотрудник с наличием медсправки. Самую высокую зарплату обещают специалистам с опытом работы курьером-водителем от двух лет и навыком доставки большого количества посылок.

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