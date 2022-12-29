Библиотеки проведут мероприятия для юных жителей Самары в новогодние праздники

Школьники смогут интересно и увлекательно провести зимние каникулы

В Самаре в учреждениях культуры с 10 декабря по 10 января пройдут 512 новогодних мероприятий. Планируется, что в них примут участие более 50 тысяч человек. Развлекательные программы готовят театры, ДК, музеи и библиотеки. Об этом сообщает пресс- служба городской администрации.

Так, в библиотеках пройдет 191 мероприятие. Среди них: интерактивная программа «Дед Мороз читает сказки», новогодние игротеки, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, викторины, литературные вечера, музыкальные гостиные и творческие мастерские.

Театры подготовили 70 спектаклей и театрализованных представлений, а музеи – различные новогодние экскурсии, мастер-классы и лекции. В домах культуры запланированы 119 мероприятий: концерты, спектакли и мастер-классы.

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