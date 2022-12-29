Самарцев призвали не смывать новогодние салаты в унитаз

В канализацию нельзя выбрасывать бытовой мусор и остатки еды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары призвали не спускать новогодние салаты в унитаз. Это может вызвать засоры в трубах. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

– За год специалисты больше 500 раз чистили забитые трубы. Они вынимали салфетки и тряпки, подгузники и прокладки, а также очень много остатков еды: шелуху, макароны, овощи и соленья, – поделились ресурсники.

Они попросили самарцев не портить себе и соседям предстоящий праздник – не создавать засоры. Раковину и унитаз нельзя использовать как мусорную корзину. Из-за салата, спущенного в канализацию, в дальнейшем по улице может потечь зловонная жидкость.

Напомним, в раковину и унитаз нельзя бросать остатки еды, очистки, тряпки, бытовой и строительный мусор, ватные палочки, наполнитель для кошачьих туалетов, лекарства, окурки, спички, средства контрацепции.

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