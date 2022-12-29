Жителям Самары рассказали, как сэкономить на продуктах в конце декабря 2022 года

Самарцам рассказали, где выгоднее купить продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты рассказали местным жителям, как сэкономить в продуктовом магазине. В конце декабря 2022 года провели мониторинг минимальных цен.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении Киевской и Тухачевского. Картофель за 20 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Гречневую крупу за 68,87 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировском районе. Соль поваренная – 9,09 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подробная информация указана на официальной странице мэрии. Подобные проверки помогают отслеживать динамику цен.

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