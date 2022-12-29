В Самарской области в конце 2022 года ожидаются сильные снегопады

Синоптики обещают жителям региона теплую погоду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершение 2022 года в Самарской области будет снежным и теплым. Такие данные следуют из прогноза сервиса «Яндекс.Погода». Синоптики обещают жителям региона обильные осадки и комфортную температуру воздуха.

Снегопад, начавшийся в ночь на 29 декабря, задержится на несколько дней. В пятницу, 30 декабря, в регионе ожидается небольшой снег и повышенная влажность. Погода будет пасмурной и теплой – температура воздуха днем составит -5…-6 градусов.

31 декабря 2022 года Самарскую область вновь накроют снегопады. Столбик термометра поднимется до отметки в -3 градуса днем и до -2 градусов ночью.

Зато начало 2023 года преподнесет жителям региона небольшие погодные сюрпризы. В частности, 2 января синоптики обещают пасмурную погоду, 0 градусов и дожди.

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