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НовостиОбщество29 декабря 2022 12:06

В Самаре внепланово приземлился самолет Новосибирск – Саратов

Пассажиры пока ждут вылета в пункт назначения
Анастасия ФИЛАТОВА
Самолет, летевший в Саратов, пришлось посадить в Самаре

Самолет, летевший в Саратов, пришлось посадить в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 декабря 2022 года, в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет, который летел из Новосибирска в Саратов. Рейс выполняла авиакомпания S7. Об этом сообщили в пресс-службе саратовского аэропорта «Гагарин».

Насколько известно, воздушное судно должно было прибыть в пункт назначения в 14:50 по местному времени. Однако оно не смогло приземлиться в Саратове. Сейчас самолет находится в самарском аэропорту. Время его вылета пока не назначено.

Представители «Гагарина» также сообщили, что сейчас задерживается и прилет рейса авиакомпании «Победа». Они отметили, что узнать актуальную информацию о времени прибытия и отправления самолетов можно с помощью онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе «Табло рейсов».

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