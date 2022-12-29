В Самаре внепланово приземлился самолет Новосибирск – Саратов

Самолет, летевший в Саратов, пришлось посадить в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 декабря 2022 года, в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет, который летел из Новосибирска в Саратов. Рейс выполняла авиакомпания S7. Об этом сообщили в пресс-службе саратовского аэропорта «Гагарин».

Насколько известно, воздушное судно должно было прибыть в пункт назначения в 14:50 по местному времени. Однако оно не смогло приземлиться в Саратове. Сейчас самолет находится в самарском аэропорту. Время его вылета пока не назначено.

Представители «Гагарина» также сообщили, что сейчас задерживается и прилет рейса авиакомпании «Победа». Они отметили, что узнать актуальную информацию о времени прибытия и отправления самолетов можно с помощью онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе «Табло рейсов».

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