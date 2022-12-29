В Самарской области в страшном ДТП погиб сотрудник ФСБ из Забайкалья 29 декабря 2022 года

Удар пришелся в сторону пассажирского кресла Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Утром, 29 декабря 2022 года, в Самарской области произошло сразу несколько смертельных ДТП. Из-за снежного бурана на трассах региона образовались заносы, водители не справлялись с управлением и провоцировали серьезные аварии. На 876 км трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись кроссовер «Митсубиши» и «КАМАЗ». Женщина-водитель в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, ее супруг погиб, а 10-месячный сын получил травму головы.

Как стало известно «КП-Самара» от собственных источников в правоохранительных органах, погибшим оказался действующий сотрудник ФСБ из Челябинска. На автомобиле, в котором ехала семья, были госномера Забайкальского края.

Удар пришелся в сторону пассажира, мужчина еще дышал, когда приехали спасатели. Однако в скором времени он скончался, медики не смогли ему помочь. Его супруга, которая была за рулем также получила травмы, ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Малыш находился в детском кресле, что спасло ему жизнь. Он получил травму головы, пока к месту аварии ехала скорая, его пересадили в патрульную машину ГИБДД, чтобы отогреть и успокоить.

В настоящее время по факту смертельной аварии под Сызранью проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.