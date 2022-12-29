Губернатор Самарской области исполнил желания детей, участвующих в акции «Елка желаний»

Губернатор пообщался с ребятами. Фото: Дмитрий Бурлаков

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с ребятами, участвующими в акции «Елка желаний». Глава региона встретился с детьми, чтобы пообщаться и познакомиться.

Акция стартовала еще 16 лет назад, а в 2018 году обрела региональный масштаб. Каждый ребенок, оказавшийся в непростой ситуации, сможет получить желанный подарок на Новый год. Открытки с пожеланиями повесили на елку в здании правительства Самарской области. В мероприятии приняли участие приняли трое братьев с Донбасса: Ивана, Павел и Егор. Ребята загадали для всей семьи фотоаппарат, наушники и вертолет на пульте управления.

Дети из Самары и области поделились своими планами и достижениями в учебе. В завершении встречи губернатор вручил ребятам подарки и исполнил их самые заветные желания.

- Я рассчитываю, страна рассчитывает на то, что вы выучитесь и станете профессионалами своего дела, какую бы профессию вы не выбрали. Уверен, вы будете вносить свой вклад в процветание и развитие нашего региона. Очень рад с вами познакомиться, - отметил Дмитрий Азаров.

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