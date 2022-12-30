Проект охранной зоны ОКН в границах исторического поселения Самары прошел экспертизу

Проект призван улучшить инвестклимат старого города с учетом сохранения его культурного наследия / Фото: t.me/s/ugookn63

Проект объединенной охранной зоны ОКН в границах исторического поселения Самары получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Об этом сообщили в УГООКН Самарской области.

— Разработчик проекта — ГАУ «Институт Генплана Москвы». Его реализация — один из важных этапов развития исторического поселения, — отметили в ведомстве.

Границы исторического поселения Самары / Фото: t.me/s/ugookn63

По данным УГООКН, следующий этап — согласование проекта постановления регионального правительства об утверждении объединенной зоны охраны с Минкультом РФ. Все это позволит систематизировать градостроительные регламенты и исключить наложение различных зон. Таким образом, градостроительное регулирование станет более прозрачным.

Напомним, цель данного проекта — улучшение инвестклимата старого города. Он будет реализован с учетом сохранения культурного наследия исторической части Самары.

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