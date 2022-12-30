В Самарской области в праздничные дни проведут дорожные рейды

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции усилят контроль на дорогах в период новогодних праздников. В регионе пройдут широкомасштабные рейды.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, с приближением выходные в регионе усилят контроль. В ходе рейдов планируют привлечь максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе руководство. Особое внимание уделять водителям в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за первое задержания пьяному водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение автолюбителям может грозить уголовное наказание и срок лишения свободы до 2-х лет.

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