Прямую трансляцию рождественского богослужения покажут самарцам в ночь на 7 января 2023

Жителей региона попросили не посещать многолюдные места в новогодние праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ночь на 7 января 2023 года состоится рождественское богослужение. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет его в Софийском соборе (ул. Соколова, 1а). Жителям региона покажут прямую трансляцию с религиозного мероприятия.

- Рождественское богослужение состоится в ночь с 6 на 7 января 2023 года с 22:00 до 02:30. Поскольку сейчас отмечается рост случаев заболевания вирусными инфекциями, врачи рекомендуют жителям воздержаться от посещения многолюдных мест в новогодние праздники, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Прямую трансляцию из Софийского собора будут вести четыре местных телеканала: три самарских и один тольяттинский. Жители региона также смогут наблюдать за праздничным богослужением в режиме онлайн в группе «Самарская область».

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