Стояла на страже женского здоровья: в Самаре умерла врач-легенда Лариса Семушкина

Лариса Семушкина отдала медицине почти 50 лет своей жизни / Фото: vk.com/semashko_roddom

В четверг, 29 декабря 2022 года, в Самаре скончалась врач больницы имени Н.А. Семашко — акушер-гинеколог Лариса Семушкина. Ее не стало на 72 году жизни. Насколько известно, она скончалась после продолжительной болезни.

— Лариса Сергеевна была одним из ведущих акушеров-гинекологов Самары. Всегда стояла на страже женского здоровья. Спасла множество жизней. О ее сложнейших операциях и мастерстве ходили легенды, — поделились в соцсетях представители роддома больницы имени Семашко.

Лариса Семушкина проработала в сфере здравоохранения почти 50 лет. Она прошла путь от рядового врача — акушера-гинеколога до заместителя главного врача по акушерству и гинекологии. По словам пациенток, она была безгранично заботливым и профессиональным врачом. Коллеги навсегда запомнят ее как мудрого и отзывчивого человека с неуемной жизненной энергией. Смерть Ларисы Семушкиной для них — невосполнимая утрата.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близки Ларисы Семушкиной.

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