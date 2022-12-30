В Самаре готовность стартового котлована в зоне строительства метро достигла 90%

Стартовый котлован почти готов. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают работы в зоне строительства новой станции метро «Театральная». Наибольшего результата достигли на улице Галактионовской.

По информации городской администрации, готовность стартового котлована уже составила 90%. Строители планируют завершить работы по бетонированию фундаментной плиты в январе следующего года. На данный момент в котловане почти готово бетонное основание, на которое «встанут» стены и своды станции.

Отмечают, что в январе возможно сужение проезжей части на улице Вилоновской. Специалистам предстоит переустроить газопровод, силовые кабели, вынести и построить водовод.

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