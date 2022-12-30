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НовостиОбщество30 декабря 2022 11:58

Самарские семьи военнослужащих посетили ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик»

Мероприятие прошло на площадке Дворца спорта им. Высоцкого
Полина КАРПОВА
Новогодний праздник состоялся по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Новогодний праздник состоялся по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 30 декабря, семьи военнослужащих Самарской области окунулись в настоящую новогоднюю сказку. Дети, родные и близкие героев посетили ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик», которое состоялось во Дворце спорта им. Высоцкого. Инициатором проведения мероприятия выступил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона уверен: дети обязаны получить свои волшебные моменты в преддверии Нового года.

- Сегодня ваши мужья, отцы и сыновья с оружием в руках отстаивают право нашей страны на независимость и право наших детей на счастливое детство. Мы сделаем все, чтобы так и было. Ваши родные мужчины - настоящие герои, которыми вы по праву можете гордиться и знаю, гордитесь, - обратился к родным и близким самарских бойцов губернатор.

Главные роли в спектакле исполнили Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин. Они признаются: для них это мероприятие было особенным.

- Для нас любой спектакль – ответственность перед зрителем, а перед семьями, детьми военнослужащих – особенно, - поделился Максим Маринин.

Посетившая спектакль председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии, директор фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина отмечает: показ шоу «Щелкунчик» очень символичен.

- Это сказка, в которой добро побеждает зло. Уверена, скоро и у нас будет также. Мы верим в чудо и победу, - отметила Екатерина Колотовкина.

Помимо спектакля и чудесных впечатлений, юных зрителей также ждал сладкий подарок от губернатора.

- Спасибо большое за этот праздник! Нам очень нужна ваша поддержка. Наши мужчины на передовой, мы ждем их с нетерпением и очень переживаем, - поблагодарила главу региона Алла Решетенко, которая пришла на представление с сыном.

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