Самарские семьи военнослужащих посетили ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик»

Новогодний праздник состоялся по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 30 декабря, семьи военнослужащих Самарской области окунулись в настоящую новогоднюю сказку. Дети, родные и близкие героев посетили ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик», которое состоялось во Дворце спорта им. Высоцкого. Инициатором проведения мероприятия выступил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона уверен: дети обязаны получить свои волшебные моменты в преддверии Нового года.

- Сегодня ваши мужья, отцы и сыновья с оружием в руках отстаивают право нашей страны на независимость и право наших детей на счастливое детство. Мы сделаем все, чтобы так и было. Ваши родные мужчины - настоящие герои, которыми вы по праву можете гордиться и знаю, гордитесь, - обратился к родным и близким самарских бойцов губернатор.

Главные роли в спектакле исполнили Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин. Они признаются: для них это мероприятие было особенным.

- Для нас любой спектакль – ответственность перед зрителем, а перед семьями, детьми военнослужащих – особенно, - поделился Максим Маринин.

Посетившая спектакль председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии, директор фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина отмечает: показ шоу «Щелкунчик» очень символичен.

- Это сказка, в которой добро побеждает зло. Уверена, скоро и у нас будет также. Мы верим в чудо и победу, - отметила Екатерина Колотовкина.

Помимо спектакля и чудесных впечатлений, юных зрителей также ждал сладкий подарок от губернатора.

- Спасибо большое за этот праздник! Нам очень нужна ваша поддержка. Наши мужчины на передовой, мы ждем их с нетерпением и очень переживаем, - поблагодарила главу региона Алла Решетенко, которая пришла на представление с сыном.

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