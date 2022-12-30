Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации самарцам накануне Нового года

В частности, рекомендации касаются праздничного стола. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора дали рекомендации жителям Самарской области накануне праздников. Они рассказали, как провести новогодние каникулы без вреда для организма.

В частности, эксперты советуют с осторожностью подходить к заблаговременной закупке продуктов, обращать внимание на срок годности и условия хранения. Отдельные рекомендации касаются приема пищи.

- Соблюдайте очередность блюд. Сначала салат, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих. Не стремитесь попробовать все сразу, это создает нагрузку на организм. Также не стоит садиться за стол голодными - помните про завтрак, обед и ужин, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, специалисты советуют не хранить заправленные салаты в холодильнике больше суток, а скоропортящиеся продукты - при комнатной температуре.

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