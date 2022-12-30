Прокуратура обнаружила нарушения, допущенные при очистке дорог в нескольких районах Самары

Ко всем нарушителям были приняты меры. Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура провела ежедневные выездные проверки территории Самары. Рейды были направлены на контроль за содержанием улично-дорожной сети в зимний период. В трех районах были выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

- На территории Октябрьского, Железнодорожного и Самарского районов обнаружены зимняя скользкость, ненадлежащее содержание внутриквартальных проездов и придомовых территорий, образование снежных валов в неустановленных местах, - пояснили в прокуратуре Самары.

Отмечается, что ко всем нарушителям были приняты меры прокурорского реагирования. Контроль будет продолжен и в праздничные дни - для этого определены оперативные работники.

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