Елена Лапушкина поздравила самарцев с Новым годом

Елена Лапушкина поздравила жителей Самары с Новым годом. Мэр записала видеообращение к горожанам.

- От всей души поздравляю вас с Новым 2023 годом! – обратилась Елена Лапушкина с теплыми пожеланиями к самарцам. - Пусть наступающий год подарит вам тепло общения с родными и любимыми людьми, успех в реализации намеченных планов и удачу на пути к новым достижениям!

Елена Лапушкина отметила, что 2022 год был насыщен важными события, показав, насколько важны единство, поддержка и забота друг о друге.

Глава города пожелала самарцам и их родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.