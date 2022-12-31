Владыка Нестор объяснил, грешно ли праздновать Новый год. Фото: Московский патриархат

Владыка Нестор объяснил, грешно ли православным праздновать Новый год. Епископ Тольяттинский и Жигулевский рассказал, как должно поступать христианам в этот светский праздник.

Владыка отметил, что само по себе празднование Нового года не является грехом. Однако посоветовал православным проявить умеренность, тем более, что совсем скоро ждет важнейший и любимый праздник сотен христиан – Рождество. Епископ Нестор предупредил, что в предрождественские дни особенно важно поступать по совести.

- Если совесть спокойна, если она нас не обличает, то мы все делаем правильно, - отметил владыка Нестор в телеинтервью tvsamara.ru.

Что касается поста, то епископ отметил, что диета при этом – не самое главное, гораздо важнее – духовые цели. Он призвал самарцев освободиться от грехов обжорства, воровства, злословия и обид.

- К Рождеству особенно важно принести добрые дела, - подчеркнул он. – А еще - чистое сердце и любовь к ближним.