В аэропоту "Курумоч" рассказли о первых рейсах 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аэропорту Курумоч рассказали о первых рейсах января 2023 года. Как рассказали в аэропорту, первый самолет 1 января Самара примет из Москвы. А отправит – в Сургут.

Последним самолетом, который отправится из самарского Курумоча в 2022 году, станет рейс 5034 авиакомпании S7. Он вылетит из Самары в Новосибирск.

1 января в 01:55 по местному времени аэропорт примет борт, который прилетит из московского Шереметьево. Пассажиры рейса SU-1216 авиакомпании «Аэрофлот» встретят Новый год в самолете – борт вылетит из Москвы в 23.05.

А немного позже, в 02:55 первый рейс 2023 года отправится уже из Самары. Самолет авиакмпании Utair вылетит в Сургут.

Всего за время январских каникул с 1 по 8 января Курумоч обслужит около 540 пассажирских рейсов по 30 внутренним и международным направлениям. Больше всего самолетов полетит в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.