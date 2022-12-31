Раймонд Чернуха предупредил, что 70 процентов ДТП с участием пьяных водителей заканчиваются смертью

Число вызовов скорой в праздники растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И.о главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха предупредил жителей региона об опасностях, которые могут ожидать их во время новогодних праздников. Медик отметил, что количество экстренных вызовов медиков в зимние каникулы растет год от года.

Раймонд Чернуха сообщил, что в начале 2022 года самарцы вызывали скорую помощь на 4% чаще, чем в начале 2020 и на 12% больше, чем было в начале 2019. Медик отметил, что во время праздников повышается уровень травматизма, также пациенты страдают от отравлений.

Особенную опасность представляет алкоголь для водителей.

- 70% ДТП с участием пьяных водителей закачиваются смертельным исходом, - предупредил Раймонд Чернуха.

Он призвал самарцев не подвергать опасности свою жизнь и жизни других водителей.

Также врач посоветовал не давать детям запускать фейерверки, чтобы избежать травм.