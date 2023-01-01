В Тольятти рано утром 1 января 2023 года местные жители встретили дятла

Лесной житель не дал поспать горожанам утром 1 января 2023 года. Фото: Убежище Самара

Мало того, что всю ночь в Новый год жители больших городов Самарской области не спали из-за салютов и гуляний соседей, так еще рано утром, 1 января, лесной житель облюбовал дерево под их окнами. Жители Тольятти встретили в городе дятла, который задорно стучал по сломанному дереву, не обращая внимания на проезжающие мимо автомобили.

«Лесной доктор» совершенно не боялся людей и шум с трассы, он настойчиво искал клювом пропитание в полусухом дереве. Тольяттинцы не смогли пройти мимо этого необычного для большого города зрелища и сняли дятла на видео.

Стоит отметить, что жители городов Самарской области не в первый раз встречают лесных обитателей. Так, в Самаре уже видели кабанов, косуль, бобров и даже огромных лосей. Зверей отлавливают и отправляют в естественную среду обитания. Зоологи говорят, что дикие животные могут выходить к людям в поисках пропитания, однако нужно быть осторожными при встрече с дикими животными – они могут быть опасны.