В Самаре пенсионер погиб в пожаре утром 1 января 2023 года

Площадь пожара составила 30 кв. м. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 9 утра, 1 января 2023 года, на пульт дежурного МЧС поступил вызов о пожаре на улице Юбилейной в Самаре. На месте происшествия пожарные обнаружили труп 67-летнего мужчины.

Как сообщали в ГУ МЧС по Самарской области, возгорание произошло в одной из квартир на улице Юбилейной, 12. На место происшествия были направлены 3 единицы спецтехники и 9 человек личного состава.

- В 9:19 возгорание на площади 30 кв. м. удалось ликвидировать, - сообщили в региональном главке.

В квартире было обнаружено тело 67-летнего хозяина квартиры. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.